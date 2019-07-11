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Названа производительность новой модификации Samsung Galaxy A50

Источником утечки как всегда стал AnTuTu
Новая модификация хита от Samsung уже успела засветиться на тестах в Geekbench, в результате чего нам стали известны некоторые характеристики устройства. Сейчас же новый Galaxy A50 пропустили через AnTuTu, благодаря чему мы узнали его производительность.

Согласно утечкам из Geekbench, Galaxy A50 будет построен на базе Exynos 9610, а из коробки устройство будет идти с Android 9 Pie на борту. В устройстве будет установлено 4 Гб оперативной памяти, что же касательно внутренней, ее будет 64 Гб. Разрешение дисплея Samsung Galaxy A50 будет составлять 2340х1080 пикселей. В тесте AnTuTu устройство набрало достаточно приличные 151136 баллов.

Напомним, что официально компания не заявляла о дате анонса новой модификации своего успешного смартфона. Ожидается, что улучшенную версию Samsung Galaxy A50 покажут в самое ближайшее время, возможно на одном мероприятии с Samsung Galaxy Note 10. Новый фаблет компании должны представить в рамках мероприятия под названием "Unpacked", которое пройдет 7 августа в Нью-Йорке.

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