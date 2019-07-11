Названа производительность новой модификации Samsung Galaxy A50

Согласно утечкам из Geekbench, Galaxy A50 будет построен на базе Exynos 9610, а из коробки устройство будет идти с Android 9 Pie на борту. В устройстве будет установлено 4 Гб оперативной памяти, что же касательно внутренней, ее будет 64 Гб. Разрешение дисплея Samsung Galaxy A50 будет составлять 2340х1080 пикселей. В тесте AnTuTu устройство набрало достаточно приличные 151136 баллов.
Напомним, что официально компания не заявляла о дате анонса новой модификации своего успешного смартфона. Ожидается, что улучшенную версию Samsung Galaxy A50 покажут в самое ближайшее время, возможно на одном мероприятии с Samsung Galaxy Note 10. Новый фаблет компании должны представить в рамках мероприятия под названием "Unpacked", которое пройдет 7 августа в Нью-Йорке.