Названа разница между игровым смартфоном Xiaomi Black Shark 3 и его Pro-версией

Стоит понимать, что это лишь слухи и во время презентации нам могут назвать совершенно иную разницу между двумя версиями смартфона. Но на сегодняшний день в сети пользуется популярностью версия, согласно которой Black Shark 3 получит AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+ и диагональю 6,67 дюйма, а Black Shark 3 Pro получит более крупный дисплей диагональю 7,1 дюйма и разрешением 3120 х 1440 пикселей. Обе версии получат частоту обновления экрана 90 Гц и совершенно одинаковые технические характеристики, такие как процессор Snapdragon 865 и количество оперативной памяти.

Напомним, что анонс нового устройства от Xiaomi должен состояться уже завтра.