Названа российская цена новейшего флагманского смартфона Huawei Mate 40 Pro

Стоит отметить, что устройство получило самое передовое железо, в том числе и новейший процессор Kirin 9000, поддерживающий мобильные сети пятого поколения 5G. Также смартфон оснастили 6,76-дюймовым OLED-дисплеем с частотой обновления 90 Гц. Основная кольцевая камера получила сразу три модуля, главный из которых имеет разрешение 50 Мп. Фронтальная же камера имеет куда меньшее разрешение — 13 Мп. Емкость аккумулятора смартфона составляет 4,400 мАч, имеются быстрые проводная и беспроводная зарядки на 66 и 50 Вт соответственно.

В России устройство будет доступно в одном единственном варианте: с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ памяти постоянной. За него попросят 89,999 рублей. При этом предзаказ новинки начнется уже с 10 ноября 2020 года.