Названа самая популярная модель iPhone в мире, которую покупают до сих пор

Названа самая популярная модель iPhone в мире, которую покупают до сих порЭто iPhone 6
iPhone 6 и 6 Plus оказались самыми популярными и продаваемыми смартфонами за всю историю Apple. В истории Apple самыми популярными и продаваемыми смартфонами до сих пор со всей уверенностью можно назвать iPhone 6 и 6 Plus. Эти модели были представлены в 2014 году.
Фото: Сnet.com
Со старта продаж в мире было продано порядка 224 млн штук iPhone 6. Как отмечается, этот рекорд побил только iPhone 12, но и здесь не всё так однозначно.
В последние годы на всех презентациях новинок Apple представляет статистку, касающуюся всех 4-х устройств в линейке, а не младшей модели и Pro-серии отдельно. Поэтому рекорд iPhone 12 не так уж убедителен. В связи с этим лидер мировых продаж всё-таки iPhone 6.
«Пик продаж iPhone случился с увеличением размера экрана. Именно это ждали и хотели пользователи. Эти гаджеты до сих пор массово встречаются на вторичном рынке и в руках нетребовательного пользователя станут сносным смартфоном», — отметили авторы исследования.