Названа самая популярная модель iPhone в мире, которую покупают до сих пор

Со старта продаж в мире было продано порядка 224 млн штук iPhone 6. Как отмечается, этот рекорд побил только iPhone 12, но и здесь не всё так однозначно.

В последние годы на всех презентациях новинок Apple представляет статистку, касающуюся всех 4-х устройств в линейке, а не младшей модели и Pro-серии отдельно. Поэтому рекорд iPhone 12 не так уж убедителен. В связи с этим лидер мировых продаж всё-таки iPhone 6.

«Пик продаж iPhone случился с увеличением размера экрана. Именно это ждали и хотели пользователи. Эти гаджеты до сих пор массово встречаются на вторичном рынке и в руках нетребовательного пользователя станут сносным смартфоном», — отметили авторы исследования.