Названа скрытая функция камер в смартфонах

Речь о датчике Time of flight (время полета), установленном в некоторых смартфонах. Он позволяет даже в неосвещенном помещении измерять глубину посредством инфракрасного излучения. Таким образом пользователь может узнать более точное расстояние до предмета. Помимо прочего датчик необходим и для распознавания лица и прочих функций.

”Если говорить о самой технологии, то датчики Tof излучают короткий инфракрасный световой сигнал, а камера фиксирует время его пролёта. Tof-камеры способны измерять расстояние в пределах зоны, отображаемой видеокамерой за один снимок, и это главное достоинство этой функции”, — рассказал Кусков.