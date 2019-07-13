Названа стоимость OnePlus 7 Pro без накрутки производителя

Второй по дороговизне компонент — процессор за 70 долларов, затем идут тройная камера за 27,29 доллара, 6 ГБ оперативной памяти LPDDR4X за 26 долларов и 128 ГБ флеш-памяти за 20 долларов. Эти основные компоненты «отъедают» две трети от общей суммы себестоимости.

OnePlus предлагает OnePlus 7 Pro в версии 6+128 ГБ за 669 долларов, что вдвое больше себестоимости. С другой стороны, Samsung «наваривает» на Galaxy S10+ все 580 долларов, продавая его по тысяче долларов.

Конечно, сумма цен на компоненты не учитывает множество затрат производителей — от трат на сборку до предварительных разработок, дизайна, ПО и маркетинга.