Названа стоимость ремонта всех версий Samsung Galaxy S10 в России

Компания Samsung раскрыла рекомендованные цены на ремонт смартфонов Galalaxy S10, S10e и S10+, в том числе стоимость замены основных компонентов, таких как стеклянный корпус и аккумулятор.

Замена дисплея, задней панели или аккумулятора в Galaxy S10e обойдётся в 12 950, 3 200 и 3750 рублей соответственно. Для Galaxy S10 — 15 700, 3200 и 3500 рублей. Для Galaxy S10+ — 16 650, 3450 и 3990 рублей.

Для сравнения, аналогичный ремонт обойдётся для Galaxy S9+ в 13 000, 1550 и 2450 рублей соответственно. Плюс для каждого компонента работа мастера по замене оценена в 1500 рублей.

Флагманские смартфоны Apple, iPhone XS и XS Max, ремонтируются в среднем в полтора раза дороже.