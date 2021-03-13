Названа стоимость Xiaomi Mi 11 Lite

Так, согласно данным источника, модификация на 6 ГБ оперативной и 128 ГБ внутренней памяти будет продаваться на европейском рынке за 410 евро или в переводе на российскую валюту 35,9 тыс рублей. Как выяснилось, порадовать жителей Европы низкой ценой этот бюджетный флагман, увы, не сможет. Стоит отметить, что в Китае цена на аппарат должна оказаться ниже.

По данным источников, Mi 11 Lite будет первым смартфонов на базе процессора Qualcomm Snapdragon 775G. Ему приписывают плоский AMOLED экран с частотой обновления 90 Гц и аккумулятор емкостью 4150 мАч.