Названа страна, жители которой могут заработать на iPhone 13 меньше чем за неделю

Названа страна, жители которой могут заработать на iPhone 13 меньше чем за неделюВ России с этим всё «малость» печальнее
Разумеется, в зависимости от того, где живёт тот или иной пользователь, у него уйдёт разное количество времени, чтобы заработать на новенький iPhone. Оказалось, что есть страны, в которых это можно сделать менее чем за 7 дней.
По данным наших коллег с 9to5Mac, жители Гонконга могут «накопить» на iPhone 13 в версии с 128 ГБ памяти за неделю. Такой вывод можно сделать на основе минимального размера оплаты труда, принятого в стране.
Но куда интереснее ситуация в Швейцарии. Если основываться всё на той же минимальной зарплате в стране, то её граждане могут заработать на базовый iPhone 13 меньше, чем за неделю (за 34,3 часа работы, если быть точнее). Тем самым, швейцарцы обгоняют по этому показателю жителей Гонконга.
Если же говорить о России, то в нашей стране необходимо отработать 428,5 часов, чтобы позволить себе новенький iPhone последней модели.