Названа страна, жители которой могут заработать на iPhone 13 меньше чем за неделю

Разумеется, в зависимости от того, где живёт тот или иной пользователь, у него уйдёт разное количество времени, чтобы заработать на новенький iPhone. Оказалось, что есть страны, в которых это можно сделать менее чем за 7 дней.

По данным наших коллег с 9to5Mac, жители Гонконга могут «накопить» на iPhone 13 в версии с 128 ГБ памяти за неделю. Такой вывод можно сделать на основе минимального размера оплаты труда, принятого в стране.