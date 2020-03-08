Названа вероятная дата выпуска первого смартфона со сверхбыстрой беспроводной зарядкой

Так, если верить словам анонимного источника, приближенного к компании, первым девайсом с использованием беспроводной зарядки мощностью в 40 Вт, станет долгожданный Xiaomi Mi Mix 4, который многие фанаты компании ждали еще в 2019 году. Учитывая, что компания намерена внедрить именно в данный смартфон столь свежую технологию, вполне вероятно, что в нем же мы увидим и реализацию подэкранной фронтальной камеры - в конце концов, Vivo уже представила новый Apex, с использованием именно подобного расположения фронталки.