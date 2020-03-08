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Названа вероятная дата выпуска первого смартфона со сверхбыстрой беспроводной зарядкой
А также первый смартфон с данным нововведением
Совсем недавно Xiaomi представила свою новую сверхбыструю беспроводную зарядку, которая имеет рекордную мощность в 40 Вт! Как оказалось, первый смартфон с использованием данной технологии может выйти в свет уже совсем скоро - инсайдеры назвали вероятную дату выпуска устройства.
Так, если верить словам анонимного источника, приближенного к компании, первым девайсом с использованием беспроводной зарядки мощностью в 40 Вт, станет долгожданный Xiaomi Mi Mix 4, который многие фанаты компании ждали еще в 2019 году. Учитывая, что компания намерена внедрить именно в данный смартфон столь свежую технологию, вполне вероятно, что в нем же мы увидим и реализацию подэкранной фронтальной камеры - в конце концов, Vivo уже представила новый Apex, с использованием именно подобного расположения фронталки.
Напомним, что новая беспроводная технология китайского техногиганта позволяет заряжать смартфон с аккумулятором емкостью 4 000 мАч от 0 до 100% всего лишь за 40 минут! А за 20 минут смартфон заряжается от 0 до 57%.