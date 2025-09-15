Названо главное отличие iPhone 18 Pro и Pro Max от нынешних моделей

Это будет первым шагом к будущему «юбилейному» iPhone 20, который, по слухам, получит полностью стеклянный корпус без вырезов.

Ранее ожидалось, что Apple внедрит подэкранную систему Face ID ещё в iPhone 16 или хотя бы в iPhone 17, но новые данные указывают: технология не появится и в iPhone 18. Более того, фронтальная камера также останется видимой, пусть и в более компактном вырезе.

Таким образом, пользователи смогут рассчитывать лишь на слегка обновлённый дизайн, а не на радикальные новшества. Инсайдер ссылается на опыт Apple: компания часто откладывает внедрение подэкранных решений. И свежий прогноз такой — Face ID спрячут под дисплей не раньше iPhone 19 Pro.

Instant Digital ранее уже делился точными утечками о «яблочных» новинках, включая жёлтую расцветку iPhone 14 и систему охлаждения iPhone 17 Pro.