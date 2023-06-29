Названо количество скопившихся в мире ненужных телефонов

Общая стоимость золота, палладия, серебра, меди, редкоземельных элементов и различных минералов, которые можно получить в результате переработки 5 млрд мобильных телефонов, составит порядка $8 млрд. А кобальта можно получить для производства батарей для 10 млн электромобилей.

В связи с этим GSMA заключила соглашение с 12 крупными мировыми операторами связи об упрощении и ускорении процесса утилизации мобильных устройств. К 2030 году операторы планируют по схемам возврата получить 20% б/у мобильных устройств от количества новых.

При этом в проекте соглашения подчёркнуто, что 100% использовавшихся мобильных телефонов, собранных операторами по схемам возврата, должны быть отремонтированы, использованы повторно или переданы организациям на переработку.

«К 2030 году количество бывших в употреблении мобильных устройств, собранных операторами по схемам возврата, составит не менее 20% от количества новых мобильных устройств, проданных напрямую клиентам», — сказано в проекте соглашения GSMA.