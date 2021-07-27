Названо количество ватт, опасное для зарядки смартфона

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Названо количество ватт, опасное для зарядки смартфонаНо опасны уже зарядки мощность от 65 Вт
Прошлая неделя была посвящена безопасности технологий. В частности, темой одной из конференций компании Oppo — китайского производителя смартфонов — стала безопасность зарядки батареи.
Ещё в прошлом году компания разработала технологию быстрой зарядки в 125 Ватт. Говорилось, что это инновационный метод. Но и сейчас производитель не готов выпустить смартфоны с такими батареями на рынок. Глава отдела быстрых зарядных устройств отметил, что компанию не устраивает соотношение дороговизны производства таких батарей и материалы, которые пришлось бы использовать.
По его словам нельзя постоянно наращивать мощность и производительность смартфонов и их комплектующих. Необходимо улучшать безопасность и экологичность технологий.