Названо количество ватт, опасное для зарядки смартфона

Ещё в прошлом году компания разработала технологию быстрой зарядки в 125 Ватт. Говорилось, что это инновационный метод. Но и сейчас производитель не готов выпустить смартфоны с такими батареями на рынок. Глава отдела быстрых зарядных устройств отметил, что компанию не устраивает соотношение дороговизны производства таких батарей и материалы, которые пришлось бы использовать.

По его словам нельзя постоянно наращивать мощность и производительность смартфонов и их комплектующих. Необходимо улучшать безопасность и экологичность технологий.