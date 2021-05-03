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Названо отличие европейской версии флагманского Xiaomi Mi 11 Ultra от китайской
Да, международный вариант будет всё же получше
Некоторое время назад в сети появилась информация о планах Xiaomi выпустить флагманский Mi 11 Ultra в Европе. Сейчас же стало известно как минимум об одном отличии китайской версии смартфона от глобальной.
Источником свежих данных стал популярный интернет-инсайдер и дизайнер Бен Гескин. Он опубликовал в своём Twitter-аккаунте пост, согласно которому уже 11 мая в Европе намечается релиз топового смартфона от Xiaomi. Одним из главных отличий этой версии от китайской должна стать фирменная оболочка.
В то время как на родном рынке аппарат выходил с MIUI 12 из коробки, международный вариант попадёт на прилавки сразу с MIUI 12.5 на базе Android 11.
Отметим, что также ранее в сеть утекла и цена новинки для европейского региона. Так, за версию Mi 11 Ultra на 12/256 ГБ компания попросит 1200 евро (108,6 тыс рублей).