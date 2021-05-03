Названо отличие европейской версии флагманского Xiaomi Mi 11 Ultra от китайской

В то время как на родном рынке аппарат выходил с MIUI 12 из коробки, международный вариант попадёт на прилавки сразу с MIUI 12.5 на базе Android 11.

Отметим, что также ранее в сеть утекла и цена новинки для европейского региона. Так, за версию Mi 11 Ultra на 12/256 ГБ компания попросит 1200 евро (108,6 тыс рублей).