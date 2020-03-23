Названо отличие камеры грядущего iPhone 12 Pro Max от всех прежних моделей

По словам эксперта, свежий iPhone получит совершенно новую технологию стабилизации изображения — вместо оптической стабилизации, компания использует стабилизацию со сдвигом датчика. Из этого следует, что уже в этом году Apple, если захочет, сможет обеспечить стабилизацию изображения для ультраширокой линзы. Также данный модуль может получить и ночной режим.

При этом по словам аналитика, данная особенность может обойти стороной “младшую” версию смартфона — iPhone 12 Pro. Вполне возможно, что ею оснастят уже iPhone 13 Pro, который должен будет появиться осенью 2021 года.