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Названо отличие камеры грядущего iPhone 12 Pro Max от всех прежних моделей
В целом, это сложно назвать грандиозным улучшением
В сети появилась свежая информация о грядущих флагманах Apple, которой поделился популярный интернет-аналитик Минг-Чи Куо. Он рассказал, каким будет главное отличие грядущего iPhone 12 Pro Max от всех прежних моделей.
По словам эксперта, свежий iPhone получит совершенно новую технологию стабилизации изображения — вместо оптической стабилизации, компания использует стабилизацию со сдвигом датчика. Из этого следует, что уже в этом году Apple, если захочет, сможет обеспечить стабилизацию изображения для ультраширокой линзы. Также данный модуль может получить и ночной режим.
При этом по словам аналитика, данная особенность может обойти стороной “младшую” версию смартфона — iPhone 12 Pro. Вполне возможно, что ею оснастят уже iPhone 13 Pro, который должен будет появиться осенью 2021 года.