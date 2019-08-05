Названо время выхода первого смартфона Huawei на собственной операционной системе

Пару недель назад старший вице-президент и член совета директоров Huawei Кэтрин Чен заявила, что HongMeng OS не разрабатывается для использования в смартфонах — операционная система предназначена для “промышленного использования” с упором на безопасность. И это вполне себе согласуется с другим сообщением Huawei о том, что компания тестирует российскую операционную систему под названием “Аврора”, основанную Sailfish OS с открытым исходным кодом, которая, в свою очередь, произошла от MeeGo.

Но буквально на днях стало известно, что компания не прочь протестировать и свою HongMeng OS на своих же смартфонах. Так, согласно данным The Global Times, Huawei во всю тестирует совместимость своей операционной системы с приложениями для Android. Неназванный источник издания также говорит, что HongMeng OS предлагает шифровальные функции, позволяющие защитить личные данные и конфиденциальность пользователей лучше, чем это делает Android. Судя по данным все того же издания, Huawei уже 9 августа покажет операционную систему, разработанную в стенах компании, публике. А первый смартфон, который откажется от Android в пользу HongMeng OS стоит ожидать уже в конце этого года.