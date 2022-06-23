Названы 10 самых популярных смартфонов

По итогу первые четыре места отошли смартфонами Apple. Их заняли iPhone 13 (его доля 5,5% в общем объёме продаж смартфонов), iPhone 13 Pro Max (3,4%), iPhone 13 Pro (1,8%) и iPhone 12 (1,6%).

Начиная с пятого и по девятое место рейтинг практически полностью «захватил» Samsung. Пятое и шестое места ушли Galaxy S22 Ultra (1,5%) и Galaxy A13 (1,4%), а восьмое и девятое — Galaxy A03 Core (1,4%) и Galaxy A53 5G (1,3%). Разбавил их компанию iPhone SE 2022 (1,4%).