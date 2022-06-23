Названы 10 самых популярных смартфонов

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Названы 10 самых популярных смартфоновТам даже нашлось место Xiaomi
Специалисты из Counterpoint Technology Market Research провели исследование, на основании которого опубликовали свежий рейтинг 10 самых продаваемых смартфонов по итогам апреля 2022 года.
По итогу первые четыре места отошли смартфонами Apple. Их заняли iPhone 13 (его доля 5,5% в общем объёме продаж смартфонов), iPhone 13 Pro Max (3,4%), iPhone 13 Pro (1,8%) и iPhone 12 (1,6%).
Начиная с пятого и по девятое место рейтинг практически полностью «захватил» Samsung. Пятое и шестое места ушли Galaxy S22 Ultra (1,5%) и Galaxy A13 (1,4%), а восьмое и девятое — Galaxy A03 Core (1,4%) и Galaxy A53 5G (1,3%). Разбавил их компанию iPhone SE 2022 (1,4%).
Ну и почётное 10-е место досталось смартфону Xiaomi — Redmi Note 11 LTE. На его долю пришлось 1,3% от общего объёма продаж смартфонов.