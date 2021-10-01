Названы 10 самых популярных телефонов у пожилых людей в России

Как сказано в отчёте, средняя продолжительность звонка у людей из названной возрастной категории стала дольше на 22%, а общее количество звонков выросло на 18%. Вместе со стандартной связью вырос и мобильный интернет-трафик — на 43%. Москва в этом отношении заняла второе место: мобильный трафик среди пожилых людей вырос в столице на 50%, на востоке и севере страны — на 46 и 47% соответственно, на юге — на 34%, а самая большая доля мобильного трафика среди пользователей 65+ пригодится на Санкт-Петербург — 60%.

Как отмечается, наиболее активные пожилые пользователи мобильной связи живут в Калининграде: количество звонков в этом городе выросло на 119%, зато их продолжительность снизилась на 33%.

В отчёте также сказано и о моделях телефонов, которые предпочитают люди старше 65 лет. Среди мужчин это кнопочный Nokia 1280, а среди женщин — Samsung Galaxy A10.

А топ самых популярных телефонов среди людей возрастной категории 65+ выглядит так:

1. Samsung Galaxy A10

2. Nokia 1280

3. Honor 7A

4. Samsung Galaxy J1

5. Xiaomi Redmi 7A

6. Xiaomi Redmi 9A

7. Samsung GT-C3592

8. Nokia 105SS

9. Samsung Galaxy J2 Core

10. Samsung Galaxy A51