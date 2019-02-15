Названы 12 самых популярных производителей смартфонов на российском рынке

Аналитическая компания IDC подвела итоги российского рынка смартфонов в 2018 году. Продажи смартфонов за год превысил 30 млн штук второй раз за историю, увеличившись на 17,3% в долларах США.

Samsung сохранила лидерство на рынке смартфонов в 2018 году с долей 26%, но конкуренция со стороны Huawei очень сильна, бренд Honor работает особенно хорошо в России и составляет почти три четверти продаж компании Huawei. Рост Huawei происходит за счет небольших брендов, а не компании Samsung, которая продолжает удерживать четверть рынка смартфонов.

Суммарно Huawei и Honor занимают 21% рынка. Apple занимает третье место с долей 16%, на четвёртом находится Xiaomi с 14%.

Аналитики IDC отмечают очень высокую скорость консолидации российского рынка. Почти четыре пятых всех продаж смартфонов на базе Android приходится на трех ведущих игроков. Год назад у тройки лидеров было менее трех пятых.