Названы 19 смартфонов, чья разблокировка по лицу обходится при помощи фото

Эксперты компании Which? предупредили, что 19 моделей популярных брендов — Honor, Motorola, Nokia, Oppo, Samsung, Vivo и Xiaomi — могут быть обмануты простым фото.

По словам редактора технологического отдела исследовательской компании Лиза Барбер, то, что производители продают телефоны, которые легко могут быть обмануты при помощи обычного фото, недопустимо.

В ходе исследования Which? отправила 48 смартфонов на испытания. 19 из них, или 40%, были обмануты 2D-изображением фото, распечатанным на стандартном офисном принтере. Семь из этих телефонов принадлежат китайскому бренду Xiaomi, четыре — Motorola, по два — Nokia, Oppo и Samsung, а по одному — Honor и Vivo.

Среди «проблемных» телефонов оказались как дешёвые модели, такие как Motorola Moto E13 за $117 и Nokia G60 5G за $327, так и дорогие — Motorola Razr 2022 за $1242 и Xiaomi 13 за $1111.

Владельцы iPhone могут не переживать — все тестированные модели успешно прошли испытания на безопасность.