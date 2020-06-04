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Названы 5 самых популярных производителей смартфонов в Европе
От Samsung до Xiaomi
Благодаря аналитическим данным, предоставленным сотрудниками компании Counterpoint были названы 5 самых популярных производителей смартфонов в Европе.
Так, благодаря проведенному специалистами исследованию выяснилось, что на европейском рынке продажи смартфонов упали на 23% по сравнению с прошлогодним результатом. Это, в свою очередь, связывают с ограничениями, обусловленными пандемией коронавирусной инфекции, а также традиционно низкими для первого квартала результатами продаж смартфонов. В то же время, в годовом выражении результаты продаж могут уменьшиться на 7%.
Что касается рейтинга наиболее востребованных в Европе смартфонов, то первую строчку в нем занял южнокорейский гигант Samsung. Второе место, в свою очередь, досталось Apple, а замыкает тройку лидеров китайский производитель Huawei. На четвертом месте оказалась компания Xiaomi, а следом за ним Oppo.