Названы 5 самых популярных производителей смартфонов в Европе

Так, благодаря проведенному специалистами исследованию выяснилось, что на европейском рынке продажи смартфонов упали на 23% по сравнению с прошлогодним результатом. Это, в свою очередь, связывают с ограничениями, обусловленными пандемией коронавирусной инфекции, а также традиционно низкими для первого квартала результатами продаж смартфонов. В то же время, в годовом выражении результаты продаж могут уменьшиться на 7%.