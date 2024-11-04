Названы 7 лучших лопатофонов на конец 2024 года

Лидирует Samsung Galaxy S24 Ultra — универсальный смартфон с большим экраном, стилусом, квадрокамерой и ИИ-функциями. На втором месте iPhone 16 Pro Max с 6.9-дюймовым дисплеем и отличной автономностью.

Третье место у OnePlus 12 — актуального флагмана бренда до выхода OnePlus 13. Google Pixel 9 Pro XL на четвертой позиции: выделяется ярким экраном, хорошей камерой и стабильной ОС.

OnePlus Open признан лучшим среди гибких смартфонов с 7.8-дюймовым экраном, который можно использовать как планшет.

iPhone 16 Plus предлагает более доступный вариант Pro Max с меньшим дисплеем (6.7 дюйма) и увеличенной автономностью.

Замыкает топ бюджетный CMF Phone 1 с 6.67-дюймовым экраном, достойной производительностью и хорошей камерой.