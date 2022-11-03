Названы Android-смартфоны, которыми владельцы довольны больше остальных

Речь в нём идёт о тех устройствах, которыми пользователи не только владеют, но и остаются им довольны на протяжении длительного времени.

Внезапно, на первом месте списка расположился Xiaomi 12S Ultra. На сегодняшний день о том, что этот аппарат оставляет их полностью довольными, заявили 95% пользователей.