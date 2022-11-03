Названы Android-смартфоны, которыми владельцы довольны больше остальных

11:34, 03 ноября 2022
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Названы Android-смартфоны, которыми владельцы довольны больше остальныхПервое место досталось устройству от Xiaomi
Специалисты AnTuTu опубликовали новый отчёт, демонстрирующий свежий рейтинг удовлетворённости пользователей Android-смартфонов.
Речь в нём идёт о тех устройствах, которыми пользователи не только владеют, но и остаются им довольны на протяжении длительного времени.
Внезапно, на первом месте списка расположился Xiaomi 12S Ultra. На сегодняшний день о том, что этот аппарат оставляет их полностью довольными, заявили 95% пользователей.
Для сравнения, Nubia Z40S Pro, занявшая второе место, смогла достичь лишь результатов в 90,15%. Третье место, завоёванное Oppo K10 5G, продемонстрировало 89.95% удовлетворённости владельцев.
Также в топ-10 вошли такие смартфоны, как Xiaomi 12S, Huawei Mate 50 и Mate 50 Pro. Нашлось даже место складному Vivo X Fold.