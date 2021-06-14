Названы неполадки при обновлении Xiaomi на новую прошивку

Так, согласно данным источников, эта оболочка привнесла как внешние недостатки, так и функциональные баги. К первым можно отнести то, что изменилась форма “пузырьков” уведомлений в мессенджерах — она стала квадратной.

Помимо прочего пользователи столкнулись с тем, что уведомления вообще перестали приходить, а некоторые пользователи не могут перейти через них в чат. На эти проблемы жалуются в основном владельцы смартфонов Xiaomi и Poco, установившие оболочки MIUI 12 и MIUI 12.5 на базе Android 11. Также пользователи отмечают, что в мессенджерах Facebook Messenger и Skype при входе в диалог во всплывающем окне через уведомление клавиатура занимает место текстового поля.

Известно, что компания уже осведомлена о данных неприятностях и работает над созданием нового обновления, призванного все исправить.