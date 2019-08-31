Названы даты начала продаж новых iPhone

В сети появились новые подробности о начале продаж нового поколения iPhone. Информацией поделился профильный ресурс MacRumors со ссылкой на сотрудника одного из «основных операторов».

По данным источника, приём предварительных заказов откроется в США и других странах «первой волны» с 13 сентября, то есть с пятницы через две недели. Начало розничных продаж должно начаться неделей позднее — в пятницы 20 сентября.

Компания Apple уже объявила официальную дату анонса новых смартфонов. Мероприятие назначено на 10 сентября 2019 года и пройдёт в театре имени Стива Джобса в кампусе Apple Park.

Согласно более ранним слухам, Apple представит три варианта iPhone: два с OLED-дисплеями и с диагональю 5,8 и 6,5 дюймов, а также одну модель с диагональю 6,1 дюйма, но при этом с IPS-дисплеем. Две версии iPhone с OLED-дисплеем получат тройную основную камеру, а младшая модель — двойную.