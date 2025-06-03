Названы девять моделей Xiaomi, которые начали получать прошивку HyperOS 2.2

Первоначально обновление будет распространяться на девять моделей смартфонов высокого класса в Китае, а затем планируется распространить его и на другие устройства по всему миру. Обновление объёмом 7,2 ГБ включает в себя улучшенные анимации пользовательского интерфейса, стабильность системы, возможности кастомизации, оптимизацию многозадачности и лучшую интеграцию с экосистемой Xiaomi, включающую ИИ-функции.

Обновление получат следующие модели: Xiaomi 15 Ultra, Xiaomi 15 Pro, Xiaomi 15, Xiaomi 14 Ultra, Xiaomi 14 Pro, Xiaomi 14, REDMI K70 Ultra, REDMI K80 Pro, REDMI K80.