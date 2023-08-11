Названы европейские страны, в которых iPhone наименее популярен

В этих странах на одного пользователя айфона приходится девять владельцев Android-смартфонов. Это Украина, Турция, Болгария, Греция, Хорватия. В западных странах iPhone популярнее, особенно это Великобритания, Норвегия, Швеция и Франция.

В восточных странах, таких как Россия, Венгрия, Белоруссия и Румыния предпочтение отдают устройствам на Android, но доля пользователей iPhone составляет 20-40%. В комментариях к посту Кюстенмахера пользователи говорили, что также можно привести в пример Албанию, в которой популярность iPhone очень высока — более 50%, и богатые Испанию и Италию, где iPhone не так распространены — 30-40%.