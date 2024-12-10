Названы флагманские смартфоны с лучшими камерами на конец 2024 года

В итоге iPhone 16 Pro Max занял первое место благодаря качеству фотографий, продуманным функциям и мощным ИИ-алгоритмам.

Он получил улучшенную основную камеру на 48 Мп, широкоугольный объектив с ƒ/2.2 и новый сенсор, обеспечивающий быструю съемку. Уникальная кнопка Camera Control упрощает управление, делая процесс съемки более интуитивным.

Samsung Galaxy S24 Ultra выделяется своим 200-мегапиксельным модулем и 100-кратным Space Zoom. Однако переход на 5-кратный телеобъектив вместо 10-кратного вызвал вопросы. Galaxy AI усилил возможности постобработки, но детализация снимков уступает конкурентам.

Google Pixel 9 Pro XL снова доказал свою силу в условиях слабого освещения. Новые функции, такие как Add Me и Magic Editor, позволяют создавать невероятные кадры с помощью ИИ.

Однако отсутствие значительных аппаратных изменений не позволило Pixel опередить iPhone.

Сильные стороны каждого смартфона делают выбор субъективным, но iPhone 16 Pro Max оказался самым сбалансированным решением в 2024 году.