Названы главные особенности iPhone 15 Pro, которых не будет в смартфоне несмотря на слухи

Несмотря на многочисленные утечки и предположения, некоторые из ожидаемых функций в новом флагмане Apple не будут реализованы.

В частности, аналитик Jeff Pu подтвердил, что iPhone 15 Pro будет оснащён 8 ГБ оперативной памяти, опровергая слухи о 6 ГБ RAM в сочетании с чипом A17 Bionic.

Кроме того, несмотря на предположения о внедрении поддержки Wi-Fi 7, iPhone 15 будет поддерживать только Wi-Fi 6E. Это означает, что пользователи не смогут воспользоваться преимуществами скорости передачи данных Wi-Fi 7, достигающей 40 Гбит/сек.

Также стоит отметить, что, несмотря на слухи о наличии ультраширокоугольной камеры с разрешением 48 Мп, iPhone 15 Pro будет оснащён камерой с разрешением 12 Мп. Это может разочаровать тех, кто ожидал улучшения качества фотографий в новой модели.