Названы главные отличия Samsung Galaxy Note 10 от Galaxy S10

В сети продолжает накапливаться информация о готовящемся к выпуску флагманском смартфоне Samsung Galaxy Note 10, пока не представленном производителем официально. На этот раз, подробностями поделился довольно известный китайский инсайдер под ником Ice Universe в своем аккаунте Twitter.

Источник провёл сравнение Galaxy Note 10 и текущего флагмана Samsung — Galaxy S10. Новый фаблет получит обновлённый дизайн, более крупный дисплей при более тонких рамках вокруг экрана, у него появится поддержка сотовой связи пятого поколения 5G, память перейдёт со стандарта UFS 2.1 на более скоростной UFS 3.0, зарядное устройство с мощности 15 Вт на 25 Вт (теоретически — 45 Вт).

При этом камера аппаратных изменений не получит. Также не ожидается прироста производительности и перехода на новые процессоры.

Samsung уже назначила дату анонса серии Galaxy Note 10 на 7 августа 2019 года.