Названы главные отличия спецверсии iPhone для Китая

Согласно последним сообщениям китайских источников, компания Apple создаст для рынка Китая специальную версию iPhone, которая будет существенно отличаться от международного варианта.

Осенью 2018 года в китайской версии наметились первые подвижки в этом направлении — международные версии iPhone 2018 года используют одну «аппаратную» SIM-карту и одну eSIM, китайские же получили два полноценных слота под обычные SIM-ки.

Теперь источники из цепочки производственных поставок Apple сообщают о главных отличиях китайской версии в будущих iPhone. Как уже сообщалось ранее, Apple, действительно, избавится от малоиспользуемого в Китае распознавания лиц FaceID и заменит на сканер отпечатков пальцев TouchID.

Более того, сканер будет размещён не в домашней кнопке, как раньше, а интегрирован с дисплеем. Это позволит также сделать вырез под фронтальную камеру намного меньше, чем раньше.