Названы изменения в смартфонах ближайшего будущего за счёт ИИ

Эти инновационные возможности уже нашли свое место в флагманских моделях, таких как Samsung Galaxy S24 Ultra и Google Pixel 8 Pro. Они переводят видеоконференции в реальном времени и помогают редактировать видео — что стало привычным для пользователей.

Евгений Харитонов, главный редактор Ferra.ru, выделяет две основные категории функций ИИ, которые будут доступны в смартфонах в ближайшие годы. Одни из них направлены на улучшение технических характеристик устройств, например, увеличение автономности и качества фото и видео. Вторая категория — это голосовые ассистенты, которые будут помогать в различных повседневных задачах.

Однако, с ростом роли ИИ возникают и некоторые опасения. Харитонов подчеркивает, что устройства становятся более зависимыми от интернета, что может повлиять на их автономность.