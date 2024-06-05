Названы изменения в смартфонах ближайшего будущего за счёт ИИ

Названы изменения в смартфонах ближайшего будущего за счёт ИИИ когда их ждать
Эти инновационные возможности уже нашли свое место в флагманских моделях, таких как Samsung Galaxy S24 Ultra и Google Pixel 8 Pro. Они переводят видеоконференции в реальном времени и помогают редактировать видео — что стало привычным для пользователей.
Евгений Харитонов, главный редактор Ferra.ru, выделяет две основные категории функций ИИ, которые будут доступны в смартфонах в ближайшие годы. Одни из них направлены на улучшение технических характеристик устройств, например, увеличение автономности и качества фото и видео. Вторая категория — это голосовые ассистенты, которые будут помогать в различных повседневных задачах.
Однако, с ростом роли ИИ возникают и некоторые опасения. Харитонов подчеркивает, что устройства становятся более зависимыми от интернета, что может повлиять на их автономность.
Общая тенденция постепенно станет превращать смартфоны в «тонкие клиенты», когда почти всю интенсивную работу будут выполнять удаленные серверы производителя, а на смартфон лишь будут прилетать по интернету результаты этой вычислительной деятельности.
С другой стороны, ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин предостерегает от слишком оптимистического взгляда на ИИ в смартфонах. Он утверждает, что большая часть инноваций в этой области — это скорее маркетинговый ход, чем действительные технологические прорывы.