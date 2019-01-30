Названы характеристики нового флагманского смартфона Xiaomi Mi Mix 4

В сети появились подробности о готовящемся к выпуску смартфоне Xiaomi Mi Mix 4, пока не представленном официально. Информацией поделился ресурс iGeekPhone.

По данным источника, дисплей Xiaomi Mi Mix 4 займёт около 95% передней панели, а диагональ окажется выше по сравнению с прошлогодним Mi Mix 3. Более того, разрешение достигнет уровня 4K. С экраном будет интегрирован высокоскоростной оптический сканер отпечатков пальцев нового поколения.

Основная камера получит четыре модуля для съёмки. Они будут расположены вертикально. Интересно, что Xiaomi Mi Mix 4 необязательно унаследует у Mi Mix 3 форм-фактор слайдера со сдвигающимся вниз дисплеем. Есть вероятность, что двойная фронтальная камера будет установлена в небольшой выдвигающийся вверх модуль. Также ожидается поддержка 5G.