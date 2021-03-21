Названы лучшие китайские смартфоны 2021 года

Так, первое место в этом списке досталось Huawei Mate 40 Pro в модификации на 256 ГБ. Специалисты оценили фотовозможности, водонепроницаемость и быструю зарядку смартфона, а в качестве главного минуса назвали отсутствие сервисов Google.

Второе место досталось смартфону OnePlus Nord N10 на 128 ГБ памяти. Смартфон был назван оптимальным по соотношению цены и качества. Напомним, что стоит он 20 500 рублей. Замыкает тройку лидеров устройство китайского гиганта Xiaomi, а именно модель Redmi Note 9T на 128 ГБ. Также смартфон производителя занял четвертую строчку - Poco M3. Последнее место досталось OnePlus Nord N100.