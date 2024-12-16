Названы лучшие недорогие смартфоны на конец 2024 года по версии Tech Advisor

Все устройства в рейтинге стоят до $300 и предлагают впечатляющее сочетание характеристик и доступной цены.

Лидером стал CMF Phone 1, выделяющийся стильным дизайном, удобной операционной системой и хорошей автономностью. Однако отсутствие NFC и простая камера могут стать недостатками для некоторых пользователей.

Второе место занял Samsung Galaxy A15 5G, отличающийся премиальным дизайном, 90 Гц экраном и пятигодичной поддержкой обновлений. Его слабые стороны — посредственная производительность и отсутствие защиты от воды.

Motorola Moto G84 5G получила звание смартфона с лучшим экраном благодаря OLED-дисплею с частотой обновления 120 Гц. Модель предлагает неплохую производительность, но страдает от слабой поддержки обновлений.

Среди других моделей выделяются Xiaomi Redmi Note 13 5G за дизайн, Motorola Moto G04 за минимальную цену и TCL 50 Pro Nxtpaper за уникальный режим экрана, имитирующий бумагу.