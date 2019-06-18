Названы лучшие смартфоны 2019 года

Роскачество опубликовало обновлённый рейтинг самых популярных смартфонов, с учётом одиннадцати новых протестированных моделей.

Рейтинг составлен совместно с организацией ICRT (International Consumer Research and Testing). Всего было протестировано порядка 450 смартфонов на прочность, водонепроницаемость, скорость и удобство использования.

В топ лучших смартфонов ворвались и заняли высокие позиции две новинки Huawei: P30 и P30 Pro. На данный момент топ лучших смартфонов выглядит так:

Samsung Galaxy S10+

Samsung Galaxy S10

Samsung Galaxy Note 9

iPhone XS Max

Huawei P30

Samsung Galaxy S10e

iPhone XS

Huawei P30 Pro

Samsung Galaxy S9+

Samsung Galaxy S9

У Huawei P30 отметили отличный дисплей и сенсорный экран, быструю работу распознавания лица. Снимки, сделанные с его помощью, оценены как «неплохие», хотя порой могут показаться весьма контрастными. А вот фотографии, снятые в портретном режиме с эффектом «боке», будут детализированными и с отличной цветопередачей. В барабанном тесте на прочность после 100 падений в специальной трубе он не только не сломался, но и отделался лишь небольшими повреждениями. Тест, имитирующий дождь, этот смартфон тоже прошел успешно, в его работе не возникло никаких проблем. Заряда аккумулятора хватит на 29 с половиной часов активного использования.

Huawei P30 Pro дополнительно хвалят четверную камеру с модулем ToF и телеобъективом, который позволяет увеличить изображение на 50% с сохранением хорошего разрешения. Заряда хватит на 19 часов и 48 минут работы в режиме звонков или более 10 часов работы в интернете.

мартфон довольно прочный. После 100 поворотов в специальной барабанной трубе у него слегка поцарапались углы. В результате теста, имитирующего дождь, у смартфона перестал работать громкоговоритель, но после сушки проблема исчезла.