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Сегодня в 14:02

Названы лучшие смартфоны для студентов

От Lenovo Legion 2 до Nokia G10
Gizchina опубликовало материал, в рамках которого были названы лучшие смартфоны для студентов по мнению авторов издания. Список был поделен на несколько категорий, например лучший игровой смартфон для студентов.

Так, лучшим смартфонов для студентов любителей мобильных игр был назван Lenovo Legion 2 Pro. Аппарат работает на базе флагманского процессора Snapdragon 888, имеет систему охлаждения, а в тесте на производительность набирает 855 004 баллов. Кроме того, смартфон получил энергоемкий аккумулятор на 5500 мАч и поддержку быстрой зарядки на 90 Вт. Также в списке лучших геймерский смартфонов для студентов оказался Redmi K40 Gaming Enhanced. В бенчмарке AnTuTu телефон набирает более 720 000 баллов.

В категории лучший складной смартфон для студентов оказался Xiaomi MIX Fold, тогда как лучшими камерофонами были названы Xiaomi Mi 11 Pro и ZTE Axon 30 Ultra. Самыми мощными были объявлены Xiaomi Mi 11 Ultra, Sony Xperia 1 III и Realme GT Neo.

Помимо прочего были определены и самые бюджетные смартфоны для студентов: Poco M2 Reloaded (126 долларов) и Nokia G10 (140 евро).