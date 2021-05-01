Названы лучшие смартфоны для студентов

Так, лучшим смартфонов для студентов любителей мобильных игр был назван Lenovo Legion 2 Pro. Аппарат работает на базе флагманского процессора Snapdragon 888, имеет систему охлаждения, а в тесте на производительность набирает 855 004 баллов. Кроме того, смартфон получил энергоемкий аккумулятор на 5500 мАч и поддержку быстрой зарядки на 90 Вт. Также в списке лучших геймерский смартфонов для студентов оказался Redmi K40 Gaming Enhanced. В бенчмарке AnTuTu телефон набирает более 720 000 баллов.

В категории лучший складной смартфон для студентов оказался Xiaomi MIX Fold, тогда как лучшими камерофонами были названы Xiaomi Mi 11 Pro и ZTE Axon 30 Ultra. Самыми мощными были объявлены Xiaomi Mi 11 Ultra, Sony Xperia 1 III и Realme GT Neo.

Помимо прочего были определены и самые бюджетные смартфоны для студентов: Poco M2 Reloaded (126 долларов) и Nokia G10 (140 евро).