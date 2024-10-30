Названы лучшие смартфоны с большим аккумулятором (5500+ мАч) среди продающихся в РФ

Из плюсов, помимо автономности, стоит отметить яркий качественный дисплей, корпус из кожзама и производительность не хуже, чем у других смартфонов стоимостью в 30 тысяч рублей в сетевых магазинах.

Из минусов — камера не дотягивает по качеству съёмки до равных по цене смартфонов с 5000 мАч (Samsung Galaxy A35, Tecno Camon 30 5G, Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G), а мощность зарядки составляет всего лишь 35 Вт (с 0% до 100% смартфон заряжается за 1 ч 30 минут против 45 минут у конкурентов).

Realme GT 6T