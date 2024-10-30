Названы лучшие смартфоны с большим аккумулятором (5500+ мАч) среди продающихся в РФ

Названы лучшие смартфоны с большим аккумулятором (5500+ мАч) среди продающихся в РФНа ноябрь 2024 г.
В наиболее дешёвых смартфонах с увеличенным аккумулятором, к сожалению, либо установлены чрезвычайно медлительные процессоры, либо производитель принёс в жертву качество дисплея — в бюджете до 15 тысяч рублей стабильное качество предлагают только смартфоны с 5000 мАч.
Tecno Pova 6 Neo
|Цена в сетевой рознице
|15 тысяч рублей
|Аккумулятор и мощность зарядки
|7000 мАч, 33 Вт
|Дисплей
|2460x1080, IPS, 120 Гц
|Память
|8/128, 8/256 ГБ
|Камеры
|50 Мп тыльная + 8 Мп фронтальная
Редкая на сегодня модель с ультимативными 7000 мАч в аккумуляторе и ценой от 15 до 17 тысяч рублей в сетевой рознице. Чтобы зарядка настолько огромного аккумулятора не занимала вечность, производитель увеличил её мощность до 33 Вт, поэтому смартфон заряжается с 0% до 100% за 1 ч 50 минут. По качеству дисплея и быстродействию этот смартфон не отличается от конкурентов с 5000 мАч по той же цене, а вот качество тыльной камеры оставляет желать лучшего.
Тем не менее, в своей ценовой нише это рекордсмен и даже подешевевшая старшая модификация Tecno Pova 6 с OLED-дисплеем и 6000 мАч разряжается быстрее, не говоря об остальных конкурентах в бюджетном сегменте.
Honor X9b
|Цена в сетевой рознице
|29 тысяч рублей
|Аккумулятор и мощность зарядки
|5800 мАч, 35 Вт
|Дисплей
|2652x1220, AMOLED, 120 Гц
|Память
|12/256 ГБ
|Камеры
|108 Мп тыльная + 5 Мп сверхширокоугольная + 16 Мп фронтальная
В ценовом диапазоне от 20 до 30 тысяч рублей в сетевой рознице РФ редко встречаются качественные смартфоны с 5200-5500-6000 мАч — такие модели чаще всего существуют на китайских маркетплейсах с китайскими версиями прошивок (необходимостью устанавливать Google-сервисы, удалять приложения с иероглифами и т.д.). Honor X9b с его 5800 мАч и ценой в 29 тысяч рублей у федеральных ритейлеров — слегка переоценённый, но достойный внимания смартфон среднего уровня с отличной продолжительностью работы от аккумулятора.
Из плюсов, помимо автономности, стоит отметить яркий качественный дисплей, корпус из кожзама и производительность не хуже, чем у других смартфонов стоимостью в 30 тысяч рублей в сетевых магазинах.
Из минусов — камера не дотягивает по качеству съёмки до равных по цене смартфонов с 5000 мАч (Samsung Galaxy A35, Tecno Camon 30 5G, Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G), а мощность зарядки составляет всего лишь 35 Вт (с 0% до 100% смартфон заряжается за 1 ч 30 минут против 45 минут у конкурентов).
Realme GT 6T
|Цена в сетевой рознице
|45 тысяч рублей
|Аккумулятор и мощность зарядки
|5500 мАч, 120 Вт
|Дисплей
|2780x1264, LTPO AMOLED, 120 Гц
|Память
|8/256, 12/256 ГБ
|Камеры
|50 Мп тыльная + 8 Мп сверхширокоугольная + 32 Мп фронтальная
Субфлагманский смартфон стоимостью от 45 по 50 тысяч рублей у сетевых ритейлеров в России. При своём аккумуляторе ёмкостью 5500 мАч превосходит по автономности младшие смартфоны с 6000 мАч за счёт более дорогого экономичного LTPO-дисплея (LTPO-матрицы автоматически регулируют частоту от 1 Гц до 120 Гц для экономии энергии против фиксированных 60/120 Гц в бюджетных дисплеях) и энергоэффективного флагманского процессора Snapdragon 7+ Gen 3.
По сочетанию автономности и производительности этот смартфон превосходит более дорогостоящих конкурентов: iPhone 16 Pro, Samsung Galaxy S24 Ultra, Xiaomi 14, Huawei Pura 70 Ultra и другие флагманские смартфоны разряжаются быстрее при более высокой цене.
Сэкономили Realme в этой модели на камере — её нельзя назвать низкокачественной, но по уровню съёмки фото и видео она соответствует смартфонам стоимостью в 30-35 тысяч рублей, а не флагманам.
«Такой же, но с флагманской камерой» смартфон Realme называется GT 6 и оценен уже минимум в 60 тысяч рублей в оф.рознице РФ.
Vivo V40
|Цена в сетевой рознице
|53 тысячи рублей
|Аккумулятор и мощность зарядки
|5500 мАч, 80 Вт
|Дисплей
|2800x1260, AMOLED, 120 Гц
|Память
|12/256 ГБ
|Камеры
|50 Мп тыльная + 50 Мп сверхширокоугольная + 50 Мп фронтальная
Новинка осени 2024 г., смартфон дебютировал в РФ в середине октября. Как и в случае с Realme GT 6T, выдающаяся автономность достигается не только 5500 мАч в аккумуляторе, но и экономичным процессором (Snapdragon 7 Gen 3) + экономичным дисплеем.
Первые замеры показали, что смартфон превосходит по автономности и Honor Magic6 Pro (5600 мАч), и Vivo X200 Pro (6000 мАч), и другие смартфоны уровня «выше среднего» из продающихся в РФ. По автономности этот смартфон примерно равен iPhone 15 Pro Max.
Недостатками остаются завышенная цена в России (53 тысячи рублей) и камеры уровня более дешёвого Realme 12 Pro+/13 Pro+/Xiaomi 13T при отсутствии какого-либо оптического зума.
Apple iPhone 16 Pro Max
|Цена в сетевой рознице
|187 тысяч рублей
|Аккумулятор и мощность зарядки
|4685 мАч, 25 Вт
|Дисплей
|2868x1320, LTPO AMOLED 120 Гц
|Память
|8/256, 8/512 ГБ
|Камеры
|48 тыльная + 12 Мп телефото (зум 5x) + 48 Мп сверхширокоугольная + 12 Мп фронтальная
iOS ограничивает работу фоновых приложений активнее, чем Android, а смартфонные процессоры Apple в смешанной нагрузке потребляют меньше энергии, чем аналоги от Qualcomm или MediaTek. Многочисленные замеры подтвердили, что автономность iPhone в пересчёте на Android-смартфоны можно рассчитать простой формулой:
«Ёмкость аккумулятора iPhone» + 1000 мАч = аналоги по автономности среди Android-смартфонов
И если iPhone 16 (3561 мАч) и iPhone 16 Pro (3582 мАч) соответствуют Android-смартфонам с 4600 мАч, что даже ниже средних 5000 мАч, то iPhone 16 Pro Max c 4685 и в теории, и на практике работает от аккумулятора как флагманский Android-смартфон с 5700 мАч, которых... в России просто не продают!
Аналогично хорошо показывает себя и iPhone 15 Pro Max (4441 мАч), способный на равных состязаться с Android-смартфонами, оснащённых аккумуляторами ёмкостью 5500 мАч. Но таких смартфонов на рынке уже достаточно, а 5700-5800 мАч в Android-флагманах всё ещё не стали стандартом, поэтому среди смартфонов топового уровня iPhone 16 Pro Max остаётся лидером вплоть до весны 2024 г., когда в свет выйдут глобальные версии Xiaomi 15 Pro (6100 мАч) и других Android-флагманов нового поколения.