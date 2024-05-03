Названы модели Google Pixel, которые не получат обновление до Android 15

Издание GizmoChina рассказало, что единственной пока моделью, устаревшей для установки Android 15, является Google Pixel 5a. Могут рассчитать на обновление до Android 15 пользователи моделей Pixel 6 и 6 Pro, а также Pixel 6a, Pixel 7 и Pixel 8. Обновление получат также складной смартфон Pixel Fold и планшет Pixel Tablet.

При этом следует учитывать, что серия Pixel 6 будет получать обновления Android 15 только в течение 3 лет, тогда как Pixel 8 — 7 лет. К тому же обновление операционной системы на смартфонах Pixel 6, скорее всего, будет последним.

На смартфоны Pixel обновление до Android 15 начнёт распространяться в июне 2024 года, это будет уже не тестовая, а стабильная версия. А официальный релиз этой ОС должен состояться в сентябре-октябре 2024 года.