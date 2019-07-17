Названы неожиданные отличия iPhone и смартфонов на Android

На примере представленных вариантов любопытна разница в отображении эмодзи для iOS и Android. Например, Apple явно ненавидит фалафель, иначе почему тогда данное блюдо выглядит на эмодзи для iOS не аппетитнее знаменитой «какахи»? В Google же, напротив, кто-то из дизайнеров явно питался фалафелем и блюдо вышло вполне съедобным. Масло же выглядит куда аппетитнее у Apple, чем в исполнении Google.

Подобную разницу можно пронаблюдать и в разделе с животными. Существенно отличаются исполнения орангутанга и скунса. Орангутанг и скунс у Apple просто заняты своими делами, у Google примат чем-то сильно удивлён, а вот скунс выглядит совсем зазнавшимся.

Отдельного упоминания заслуживают изображения людей с ограниченными возможностями. Компании, среди прочего, добавили слепца с палочкой, собаку-поводыря, робо-руку и инвалида в коляске.