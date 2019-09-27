Названы первые госслужбы со смартфонами на российской системе "Аврора"

По словам Ростелекома, компании, владеющей “Авророй”, их мобильная ОС обеспечивает полноценный зашифрованный доступ к корпоративной информации, электронной почте и мессенджерам. Также российская компания заявила, что их продукт поддерживает работу электронного документооборота с использованием электронной подписи.

На данный момент известно, что спасатели получили 55 смартфонов, работающих под управлением “Авроры”. После окончания тестового периода, они поделятся собственными предложениями, связанными с разработкой мобильных приложений, способных помочь в решении задач российских экстренных служб.