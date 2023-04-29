Названы плюсы и минусы смартфона Motorola с гибким дисплеем

Главным плюсом он назвал компактный 5-дюймовый дисплей, который при раскрытии становится полноразмерным экраном 6,5". Шун подчеркнул, что расширение экрана смартфона-раскладушки «работает невероятно хорошо».

Но концепция Motorola Rizr, несмотря на удобство использования двух разных смартфонов в одном, не является чем-то принципиально новым. «Идея Rizr не сильно отличается от Galaxy Flip или собственных складных Razr от Motorola», — отметил обозреватель.

Из неудобств специалист обратил внимание на конструктивные особенности прототипа: при складывании за дисплеем скрывается динамик и селфи-камера. Поэтому для ведения разговора и использования камеры придётся развернуть устройство в полный размер.

Но есть ещё один момент: Motorola Rizr — хрупкий смартфон. «Для нормальной работы Rizr необходим крепкий корпус, так как без него хрупкая панель обнажается, а движущиеся части легко ощущаются рукой», — рассказал Шун. Прототип легко сломать при раскладывании либо складывании экрана.