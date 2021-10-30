Названы плюсы и минусы современных кнопочных телефонов

Эксперт отметил, что в целом современные кнопочные телефоны не такие качественные, как были раньше. Когда пользовались в основном такими устройствами, у производителей был фокус на надёжности, а сейчас кнопочные телефоны, по мнению Побыванца, потеряли в качестве.

Тем не менее у них есть плюсы. В первую , очередь это цена — если нужна только связь, кнопочный телефон может стать компромиссным решением, это потребует меньше затрат, чем приобретение даже самого недорогого смартфона. К тому же такие телефоны отличаются небольшими размерами и имеют высокие шансы остаться целыми после падения.

А минусы таких устройств в том, что у них нет функций, присущих смартфонам, большинство моделей не поддерживает интернет. И в целом, как отметил эксперт, если телефон нужен не только для связи, то кнопочное устройство не подойдёт.