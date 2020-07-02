Названы плюсы избавления от наушников и зарядного блока в комплектации iPhone 12

Совсем недавно в сети появилась информация о том, что количество аксессуаров, которые будут идти в комплекте с новеньким iPhone 12, окажется крайне скудным. И вот, спустя какое-то непродолжительное время после этих утечек, были названы плюсы избавления от наушников и зарядного блока в комплектации грядущего iPhone от Apple.