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Названы плюсы избавления от наушников и зарядного блока в комплектации iPhone 12
Причем в основном это плюсы для самой Apple
Совсем недавно в сети появилась информация о том, что количество аксессуаров, которые будут идти в комплекте с новеньким iPhone 12, окажется крайне скудным. И вот, спустя какое-то непродолжительное время после этих утечек, были названы плюсы избавления от наушников и зарядного блока в комплектации грядущего iPhone от Apple.
Так, если верить данным интернет-инсайдеров, то благодаря спорному нововведению, компания сможет сделать упаковку iPhone 12 более “тонкой” и “изящной”, а также сделать ее производство еще более дешевым, что увеличит “маржу” за продажу каждой единицы смартфона.
Напомним, что самые последние данные утверждают, что iPhone 12 получит в комплекте лишь один-единственный кабель с USB-C на Lightning, а зарядный блок на 20 Вт и наушники компания будет продавать уже отдельно. Анонс новинки ожидается осенью 2020 года.