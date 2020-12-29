Названы предварительные сроки анонса Xiaomi Mi 11 Pro

Некоторые инсайдеры и ранее говорили, что Xiaomi представит Mi 11 Pro после анонса Mi 11. Сейчас же, источники, ссылаясь на местного информатора, сообщили, когда именно стоит ждать выхода старшей версии новинки. Так, по их словам, анонс Mi 11 Pro состоится после 12 февраля. Предполагается, что в течение недели.

Информаторы не уточняют, почему Xiaomi не стала показывать оба устройства в один день. Причина может крыться в дефиците новых процессоров Snapdragon 888.