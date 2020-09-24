Названы преимущества кнопочных телефонов перед смартфонами

Так, по мнению главы холдинга "Интеллектуальный резерв" Павла Мясоедова, предки современных смартфонов могут похвастаться лучшей автономностью, что лишает пользователя необходимости постоянно беспокоиться о возможности зарядить свое устройство. Также кнопочные телефоны менее чувствительны к перепадам температур и способны оставаться на связи даже в районах с низким сотовым сигналом.

Стоит отметить, что в качестве плюсов так называемых “плюшек” называется и их невысокая цена — подобные устройства редко продаются по цене выше 5 тыс рублей, что, по словам эксперта, позволяет взять кнопочный телефон с собой в поход или же на реку, не боясь сломать его или потерять.