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Названы преимущества кнопочных телефонов перед смартфонами
И с ними трудно не согласиться
Принято считать, что современные смартфоны во всем лучше своих предшественников — обыкновенных кнопочных телефонов. Мол это было одной из причин, почему люди перешли именно на данный тип устройств. Но, по словам экспертов, не все так однозначно и для до того, что доказать это, ими были названы преимущества кнопочных телефонов перед смартфонами.
Так, по мнению главы холдинга "Интеллектуальный резерв" Павла Мясоедова, предки современных смартфонов могут похвастаться лучшей автономностью, что лишает пользователя необходимости постоянно беспокоиться о возможности зарядить свое устройство. Также кнопочные телефоны менее чувствительны к перепадам температур и способны оставаться на связи даже в районах с низким сотовым сигналом.
Стоит отметить, что в качестве плюсов так называемых “плюшек” называется и их невысокая цена — подобные устройства редко продаются по цене выше 5 тыс рублей, что, по словам эксперта, позволяет взять кнопочный телефон с собой в поход или же на реку, не боясь сломать его или потерять.