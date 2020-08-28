Названы причины быстрой разрядки смартфона

Так, непродолжительное время автономной работы устройства может быть обусловлено как плохим сигналом сотовой сети, так и программами и процессами, функционирующими в фоновом режиме. Кроме того, смартфон может быстро разряжаться и по причине низкой температуры аккумулятора и синхронизации данных с носимой электроникой.

”Чтобы понять, из-за чего конкретно разряжается телефон, для начала нужно проверить, какие программы работают в фоне. Например, может происходить частая синхронизация программ с облаком, отправка данных на другие устройства пользователя. На Android и на iOS это можно посмотреть в разделе "Аккумулятор" в настройках”, — поделился Гриценко.