Названы причины провала первого в мире смартфона Google Nexus

Основная критика устройства связана с его экраном — использование технологии PenTile не способствовало получению резкой картинки, да и цвет были слишком перенасыщенными. Стоит понимать, что устройство вышло в середине 2010 года, когда технология AMOLED была куда менее качественной, а до выхода оригинального Samsung Galaxy S оставалось еще несколько месяцев. Также слабой стороной дисплея Google Nexus было то, что он не поддерживал технологию мультитач — конкуренты в лице iPhone и смартфонов HTC поддерживали, а “имиджевый” смартфон от Google нет.