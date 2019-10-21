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Названы причины провала первого в мире смартфона Google Nexus

Все оказалось до банального просто
Линейка Nexus от Google очень знаковая. До появления Google Pixel, именно эти устройства демонстрировали так называемый “взгляд Google” на то, как должны выглядеть эталонные Android-смартфоны. Но как ни странно, первый смартфон в серии Nexus получился достаточно провальным, и вот почему.

Основная критика устройства связана с его экраном — использование технологии PenTile не способствовало получению резкой картинки, да и цвет были слишком перенасыщенными. Стоит понимать, что устройство вышло в середине 2010 года, когда технология AMOLED была куда менее качественной, а до выхода оригинального Samsung Galaxy S оставалось еще несколько месяцев. Также слабой стороной дисплея Google Nexus было то, что он не поддерживал технологию мультитач — конкуренты в лице iPhone и смартфонов HTC поддерживали, а “имиджевый” смартфон от Google нет.

Google Nexus 2010

Но это еще не все. Финальным гвоздем в крышку гроба первой попытки Google выпустить свой Android-смартфон стала поддержка устройства — Nexus вышел в январе 2010 года, а последнее крупное обновление для него вышло через год — в январе 2011 года в лице Android 2.3 Gingerbread. К сожалению, смартфон не получил поддержку уже легендарного Android 4.0 Ice Cream Sandwich, так как, по словам самой Google, Nexus имел “слишком слабое для этого железо”.

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