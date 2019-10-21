Названы причины провала первого в мире смартфона Google Nexus
Основная критика устройства связана с его экраном — использование технологии PenTile не способствовало получению резкой картинки, да и цвет были слишком перенасыщенными. Стоит понимать, что устройство вышло в середине 2010 года, когда технология AMOLED была куда менее качественной, а до выхода оригинального Samsung Galaxy S оставалось еще несколько месяцев. Также слабой стороной дисплея Google Nexus было то, что он не поддерживал технологию мультитач — конкуренты в лице iPhone и смартфонов HTC поддерживали, а “имиджевый” смартфон от Google нет.
Но это еще не все. Финальным гвоздем в крышку гроба первой попытки Google выпустить свой Android-смартфон стала поддержка устройства — Nexus вышел в январе 2010 года, а последнее крупное обновление для него вышло через год — в январе 2011 года в лице Android 2.3 Gingerbread. К сожалению, смартфон не получил поддержку уже легендарного Android 4.0 Ice Cream Sandwich, так как, по словам самой Google, Nexus имел “слишком слабое для этого железо”.