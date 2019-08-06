Названы производители смартфонов в самым быстрым интернетом

Самая большая пиковая скорость скачивания наблюдается в Южной Корее — 70,4 Мбит/с, за ней идут Канада с 67,1 Мбит/ и Сингапур с 65,4 Мбит/с.

Смартфоны Samsung оказались лидерами по скорости в 14 странах, включая Россию. Самая большая средняя скорость наблюдается в Норвегии — 12 Мбит/с.

Смартфоны Apple — только в семи, включая рекордные ОАЭ с 14,7 Мбит/с, а вот Huawei не отличилась ни в одном регионе. Также имеется два десятка стран, где единого победителя не выявлено.