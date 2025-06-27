Названы пять причин, по которым складные телефоны Samsung не заменят обычные

Первую причину обозреватели видят в меньшем количестве камер или более низком качестве съёмки. Однако у складных моделей тоже есть плюсы: у обычных телефонов «никогда не будет режима Flex (использование экрана в сложенном наполовину состоянии), а Galaxy Z Fold был единственным телефоном, в котором использовалась более экспериментальная технология камеры под дисплеем».

В качестве второй причины обозреватели назвали тот момент, что батареи складных телефонов меньше, поэтому менее ёмкостные, и работают медленнее, чем у обычных.

Третья причина — повышенная хрупкость складных телефонов, ограничивающая их использование и срок службы. Эти смартфоны достаточно прихотливы, их нельзя использовать в условиях повышенной запылённости, которая не идёт на пользу никакой электронике, но складные выходят из строя быстрее других.

Четвёртая причина, по мнению обозревателей, — несколько отсутствующих с «раскладушках» функций, таких как UWB и Samsung DeX. Ultra-Wide Band (UWB) — беспроводная технология для измерения точного расстояния между устройствами Samsung на основе сверхширокополосной связи. Функция Samsung DeX (Desktop Experience) позволяла сопрягать смартфоны и планшеты Galaxy с ПК на ОС Windows; теперь вместо этой функции рекомендуется «Связь с Windows».

Пятой причиной названа высокая стоимость складных телефонов по сравнению с обычными. И это — один из главных барьеров для их популярности.

Обозреватели отмечают, что складные модели следующего поколения — Z Fold 7 и Z Flip 7 — могут устранить некоторые недостатки складных устройств, но этот форм-фактор всё равно имеет некоторые недостатки, которые невозможно преодолеть. И вопрос о том, стоят ли эти недостатки преимуществ складных телефонов, остаётся открытым.